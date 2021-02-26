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وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي

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وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي

مصراوي Masrawy

10:25 ص الجمعة 26 فبراير 2021

مصراوي
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها في عهد الرئيس عبدالفتاح ، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار الوزير إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث تلتقى بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.

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