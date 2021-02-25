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لتنشيط الحركة.. وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان مطار الأقصر

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لتنشيط الحركة.. وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان مطار الأقصر لتنشيط الحركة.. وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان مطار الأقصر

مصراوي Masrawy

11:22 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر الدولي، للاطمئنان على الحركة السياحية الوافدة خلال الموسم الشتوى الحالي، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية والوقائية بالمطار، ورافقهما منتصر مناع نائب وزير الطيران ، وكان في استقبالهم الطيار عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار مراد محمد مدير المطار.

وتفقد الوزيران صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، ومركز العمليات لمتابعة انتظام العمل بالمطار، واطلع الوزيران على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، وذلك فور وصول إحدى الرحلات الدولية القادمة إلى المطار.

وأكد وزير الطيران، أهمية التعاون الدائم والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وذلك من أجل الحفاظ على انسيابية العمل، وسرعة إنهاء إجراءات السفر فضلًا عن توفير أعلى معايير السلامة، وتقديم أفضل الخدمات لزائرى من مختلف أنحاء العالم، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملين في مختلف مواقع العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر والفعال، وتبني العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بما يساهم في انتعاش الحركة السياحية داخليًا وخارجيًا.

وأكد حرص الوزارة على رفع كفاءة البنية التحتية للمطارات المصرية بشكل دائم، لضمان جاهزية المطارات من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية، ورفع معدلاتها بما يخدم قطاعى السياحة والطيران، ويساهم في زيادة مصادر الدخل القومى المصرى.

وهنأ الطيار محمد منار جميع العاملين بمطار الأقصر الدولي، لحصول المطار على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن، والممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI، لينضم إلى سلسلة المطارات المصرية، التى حصلت على هذه الشهادة، والتى تعد من إنجازات قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية.

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