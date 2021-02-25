أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية -
أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري -
سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين -
غدًا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفرشكر -
"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل -
حوار الإنجيلية يناقش توصيات مواجهة خطاب الكراهية -
اتصالات النواب تناقش مشاكل ضعف الإنترنت وسيستم الثانوية -
نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الآثار: الانتهاء من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالفيوم وأسوان

Print
الآثار: الانتهاء من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالفيوم وأسوان الآثار: الانتهاء من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالفيوم وأسوان

مصراوي Masrawy

11:18 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الإنتهاء من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين في عدد من المواقع الأثرية بمحافظتي الفيوم وأسوان، و ذلك بالتنسيق مع هذه المحافظات وبرعاية بعض من الرعاة من القطاع الخاص.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضحت إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف أن أعمال تطوير الخدمات بمحافظة الفيوم بدأت بتهيئة الموقع العام لمتحف كوم أوشيم وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار، لاستغلال الجزء الخارجي والمحال الموجودة لعرض وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها الفيوم وخاصة قرية تونس.

كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتعريفية ولوحات الطرق الدالة على المزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأشار الدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، إلى أن اللجنة قد وافقت على إثراء العرض المتحفي لمتحف كوم أوشيم و تزويده بعدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر بالفيوم ليكون نافذة على شواهد الحضارة التى قامت فى هذه المنطقة على مر العصور.

وفي محافظة أسوان، قالت إيمان زيدان أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية بها تتم في إطار مبادرة " إرتقاء 2020/2021" بالتعاون مع عدد من الرعاة، حيث تم توفير شاشات عرض بمراكز الزوار بالمواقع الأثرية بالمحافظة، كما تم البدء بتركيب شاشات عرض بمنطقة المسلة الناقصة ومعبد أبو سمبل ومعبد إدفو، وكذلك بالمكاتب السياحية الموجودة بمطار أسوان الدولى، وجاري استكمال بقية المواقع تباعاً.

كما وصلت إلى معبد أبو سمبل أول دفعة من صناديق القمامة بنظام فصل المخلفات، سعياً لإعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

يذكر أن مبادة "ارتقاء" أطلقتها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين فى ٢٠ موقع أثرى ومتحف بمختلف المحافظات السياحية لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة، من خلال مشاركة القطاع الخاص من الشركات والبنوك الوطنية كرعاة إيماناً منهم بمسئوليتهم المجتمعية ورغبتهم فى دعم مشروعات التطوير وذلك عن طريق لائحة الرعاية التجارية التى اقرها مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية