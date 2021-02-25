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أمانة الجوف تضبط مستودعًا مخالفًا للمواد الغذائية وأدوات التجميل

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يحتوي على ٢٠٠٠ كيلو جرام من مواد محظور بيعها

أمانة الجوف تضبط مستودعًا مخالفًا للمواد الغذائية وأدوات التجميل

ضبطت أمانة منطقة الجوف، ممثلة ببلدية شمال سكاكا، مستودعًا مخالفًا داخل سكن بعض العمالة يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد أخرى محظور بيعها تقدر بـ ٢٠٠٠ كيلو جرام، وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية المستمرة التي تقوم بها.

من جهة أخرى، أكد رئيس بلدية شمال سكاكا مقبل بن نصير اللاحم، أنه تم على الفور حجز جميع المواد الموجودة داخل المستودع، حيث سيتم إتلاف غير الصالح منها في الحال، واستدعاء مالك المستودع لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإغلاق النشاط التجاري التابع له المستودع، كما سيتم تكليف مالك المستودع بنقل المضبوطات للمردم الصحي التابع للأمانة على نفقته الخاصة بإشراف مباشر من قِبل المختصين في إدارة الرقابة الصحية، لمباشرة عمليات الإتلاف لكامل الكمية المضبوطة بالشكل المطلوب.

من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، استمرار الجولات الرقابية من قِبل أمانة المنطقة والبلديات التابعة على المحال التجارية، وتهدف من خلالها الأمانة للحد من الغش وضبط المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى رصد جميع المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق الأنظمة بحق من يخالف التعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أمانة الجوف تضبط مستودعًا مخالفًا للمواد الغذائية وأدوات التجميل

أمانة الجوف تضبط مستودعًا مخالفًا للمواد الغذائية وأدوات التجميل

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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