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هدف نعيم السليتي الأجمل في الجولة 20 من دوري المحترفين

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هدف نعيم السليتي الأجمل في الجولة 20 من دوري المحترفين هدف نعيم السليتي الأجمل في الجولة 20 من دوري المحترفين

هدف نعيم السليتي الأجمل في الجولة 20 من دوري المحترفين

حاز هدف التونسي نعيم السليتي لاعب الاتفاق في مرمى الفتح، على جائزة أجمل أهداف الجولة 20، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لاختيار الجماهير، وفقًا لما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وكان الفريق الفني في الرابطة، اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة، وترك لأصوات الجماهير حسم السباق بين الأهداف الثلاثة.

وقد نافس المحترف التونسي، كلاً من، المغربي كريم البركاوي، نجم الرائد، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، على جائزة الهدف الأجمل بالجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف نجم الاتفاق، بعد جملة من التمريرات، انتهت بلعبة من محمد الكويكبي لزميله التونسي، الذي تحرك بشكل مثالي داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بمهارة وذكاء من فوق حارس الفتح، مسجلاً هدف الانتصار لفريقه، الذي فاز بنتيجة (3-2).

وحصل هدف السليتي، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم ١٢٥٬٢٩٩ صوتًا، حيث حصل على نسبة 50،8 % من الأصوات، بينما حل هدف كريستيان جوانكا في المرتبة الثانية بنسبة 28 % من الأصوات، وجاء هدف المغربي كريم البركاوي، في المرتبة الثالثة برصيد 21،2 % من الأصوات. (

)الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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