الزراعة: افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.. أول مارس

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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إقامة معرض زهور الربيع في نسخته رقم 88، أول مارس المقبل، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وقال رئيس قطاع الإرشاد، في بيان له الخميس، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلي أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، ويعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.