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مقتل متظاهر وإصابة 36 آخرين في موجة اضطرابات شعبية في الناصرية العراقية

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مقتل متظاهر وإصابة 36 آخرين في موجة اضطرابات شعبية في الناصرية العراقية مقتل متظاهر وإصابة 36 آخرين في موجة اضطرابات شعبية في الناصرية العراقية

مصراوي Masrawy

10:31 م الخميس 25 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ):

ذكر شهود عيان اليوم الخميس أن متظاهرا قتل وأصيب 36 آخرين في مصادمات مع القوات الأمنية على خلفية المظاهرات الاحتجاجية الشعبية للمطالبة بإقالة مجلس محافظة ذي قار 375 كيلومترا جنوبي بغداد.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "موجة من المظاهرات اندلعت اليوم قرب مبنى محافظة ذي قار رافقها إغلاق جسر النصر الحيوي، وإحراق عدد من الأبنية، واندلاع صدامات مع القوات الأمنية أدت إلى مقتل متظاهر وإصابة 36 آخرين ".

وجاءت الموجة الجديدة من الاحتجاجات في الوقت الذي وصل فيه وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطنى إلى المحافظة والاجتماع بكبار المسؤولين والزعامات العشائرية، للتوصل إلى تفاهمات لإيقاف المظاهرات والعمل على حل كافة المشاكل الإدارية والخدمية وتوفير فرص عمل العاطلين وإطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين.

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