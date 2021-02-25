أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية -
أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري -
سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين -
غدًا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفرشكر -
"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل -
حوار الإنجيلية يناقش توصيات مواجهة خطاب الكراهية -
اتصالات النواب تناقش مشاكل ضعف الإنترنت وسيستم الثانوية -
نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق مساجد غرب ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية

Print
إغلاق مساجد غرب ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية إغلاق مساجد غرب ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية

مصراوي Masrawy

10:26 م الخميس 25 فبراير 2021

دورن (ألمانيا) - (د ب أ):
أُغْلِقَتْ جميع المساجد الخمسة الموجودة في مدينة دورن غربي ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية.
وقال متحدث باسم المدينة الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا اليوم الخميس إنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة بهذه السلالة في أحد هذه المساجد.
وأضاف المتحدث أنه تم إغلاق هذا المسجد في أعقاب ظهور هذه الحالات.
وتابع المتحدث أن سلطات المدينة ناشدت المساجد الأربعة الأخرى الإغلاق لأنها تخوفت من أن يتحول رواد المسجد إلى المساجد الأربعة الأخرى ومن ثم يمكن للفيروس أن يواصل انتشاره، ونوه إلى أن هذه المساجد استجابت لطلب السلطات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية