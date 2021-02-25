إغلاق مساجد غرب ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية

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مصراوي Masrawy

دورن (ألمانيا) - (د ب أ):

أُغْلِقَتْ جميع المساجد الخمسة الموجودة في مدينة دورن غربي ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية.

وقال متحدث باسم المدينة الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا اليوم الخميس إنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة بهذه السلالة في أحد هذه المساجد.

وأضاف المتحدث أنه تم إغلاق هذا المسجد في أعقاب ظهور هذه الحالات.

وتابع المتحدث أن سلطات المدينة ناشدت المساجد الأربعة الأخرى الإغلاق لأنها تخوفت من أن يتحول رواد المسجد إلى المساجد الأربعة الأخرى ومن ثم يمكن للفيروس أن يواصل انتشاره، ونوه إلى أن هذه المساجد استجابت لطلب السلطات.