شكري يبحث مع نظيره الأوكراني هاتفيا الإعداد لعقد اللجنة الحكومية المشتركة

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا خلال اتصال هاتفي الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة المصرية – الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي هذا العام والتوقيع على اتفاقيات جديدة بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية الأوكرانية نشرته سفارتها بالقاهرة اليوم أن كلا الطرفين رحبا بتكثيف الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الصيف الماضي مشيرا إلي أن الاتصال الهاتفي حدد أولويات تعزيز وتكثيف الحوار والمشاورات السياسية المزمع عقدها هذا العام .

ونقل البيان قول كوليبا :" أنا مقتنع أن اجتماع اللجنة سوف يوفر فرصة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين أوكرانيا ومصر وسوف يسمح لنا بدعم علاقتنا بمشروعات جادة جديدة ."

وأفاد بأن مصر تعد الشريك الاقتصادي لأوكرانيا في أفريقيا حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية 8ر1 مليار دولار عام 2020 مشيرا إلي أن نحو 727 ألف سائح أوكراني زار مصر عام 2020 وبهذا احتل السائحون الأوكرانيون المرتبة الأولي .