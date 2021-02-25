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جمع مبالغ مالية مقابل شقق وهمية.. الحكم على متهم بالنصب في المنيا

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جمع مبالغ مالية مقابل شقق وهمية.. الحكم على متهم بالنصب في المنيا جمع مبالغ مالية مقابل شقق وهمية.. الحكم على متهم بالنصب في المنيا

مصراوي Masrawy

10:36 م الخميس 25 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنح مستأنف المنيا، اليوم الخميس، بالسجن عامين على متهم بالنصب على المواطنين، بعد أن جمع مبالغ مالية، مقابل بيع وحدات سكنية.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن الحكم نهائي، وجاء ضد "محمد.إ" 33 عامًا، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال 14 من أبناء المحافظة، بحجة أنها مقدم حجز وحدات سكنية داخل مدينة المنيا الجديدة، وأنه وعقب جمع الأموال تبيّن عدم صحة ما أكده المتهم لضحاياه.

وأوضح المصدر، أن حكم المحكمة شمل أيضًا، رد المبالغ المالية لأصحابها، وأنه نهائي وواجب النفاذ، خاصة وأن محكمة جنح بندر المنيا، قضت العام الماضي، بالسجن 5 سنوات على المتهم، إلّا أن محامي المتهم استأنف على الحكم وقتها.

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