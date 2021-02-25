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النصر يغلق ملف الديربي ويبدأ الاستعداد لملاقاة أبها .. والإدارة تحفز اللاعبين

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النصر يغلق ملف الديربي ويبدأ الاستعداد لملاقاة أبها .. والإدارة تحفز اللاعبين

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم الخميس استعداداتهم لمباراة الفريق القادمة مساء الأحد أمام أبها على استاد مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين قبل بداية التدريبات، حيث اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام الهلال بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة توجهوا بعدها لصالة الحديد والنادي الصحي.

وانطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، طبق خلالها مدرب الفريق عددًا من التدريبات التكتيكية المختلفة قبل أن يختتم التمرين بمناورة على منتصف الملعب.

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تلقي الفريق بقيادة المدير الفني المؤقت ألين هورفات، ضربة موجعة قبل مواجهة أبها المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث أشارت إلى أن عبدالرحمن العبيد، الظهير الأيسر للفريق، قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مواجهة الهلال الأخيرة، التي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي من أجل تحديد حجم إصابته ومدة غيابه، كما سيخضع عبدالإله العمري ورائد الغامدي، لكشف طبي على موضع إصابتهما العضلية التي تعرضا لها أمام الهلال، للتأكد من مدى تأثيرها فيهما والمدة التي يحتاجان إليها للعلاج، وهل بإمكانهما المشاركة أمام أبها.

من جهة أخرى سددت إدارة نادي النصر، جميع رواتب ومستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في النادي، وذلك من أجل نشر روح الطمأنينة والراحة داخل الفريق في ظل الفترة العصيبة التي مر بها أخيرًا.

وتأتي تلك الخطوة من أجل تحفيز الجميع على تقديم أفضل ما لديه والارتقاء بالفريق مجددًا على جدول الترتيب، خصوصًا أنه هناك عدة تحديات صعبة تنتظره خلال الفترة المقبلة.

النصر يغلق ملف الديربي ويبدأ الاستعداد لملاقاة أبها .. والإدارة تحفز اللاعبين

النصر يغلق ملف الديربي ويبدأ الاستعداد لملاقاة أبها .. والإدارة تحفز اللاعبين

النصر أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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