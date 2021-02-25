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"كورونا" يسجل 1169 إصابة بسويسرا و193 بلوكسمبورغ و1784 باليونان

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"كورونا" يسجل 1169 إصابة بسويسرا و193 بلوكسمبورغ و1784 باليونان "كورونا" يسجل 1169 إصابة بسويسرا و193 بلوكسمبورغ و1784 باليونان

سجلت سويسرا 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسبع وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 553 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9263.

وسجلت لوكسمبورغ 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 54871 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 634.

فيما سجلت اليونان 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و39 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 186469 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6410.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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