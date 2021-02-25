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رئيس أسترازينيكا يدافع عن حدوث عجز في تسليم طلبات اللقاح ضد كورونا

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رئيس أسترازينيكا يدافع عن حدوث عجز في تسليم طلبات اللقاح ضد كورونا رئيس أسترازينيكا يدافع عن حدوث عجز في تسليم طلبات اللقاح ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:42 م الخميس 25 فبراير 2021

لندن - (د ب أ):

سعى المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية باسكال سوريوت إلى تشتيت اللوم بشأن وجود عجز في تسليم طلبات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى أوروبا، بينما أكد من جديد للنواب الأوروبيين أن الشركة تعمل للوفاء بمستهدفات الربع الثاني.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال سوريوت، اليوم الخميس متحدثا عن بعد لجلسة استماع بالبرلمان الأوروبي، إن شركته ستسلم 40 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي في الربع الأول، مع زيادة الكميات في الأشهر المقبلة.

وقال إن الموظفين يعملون على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، لكن إتمام العملية بشكل متقن يستغرق وقتا، ولا يخلو الأمر من انتكاسات.

وقال سوريوت إنه "سواء قمت بتصنيع سيارات، أو طائرات، أو لقاحات فعلا، يكون لديك في كثير من الأحيان أمور تتعلق بالتصنيع".

وقال سوريوت خلال جلسة تحدث فيها أيضا مديرون تنفيذيون من شركات فايزر وجونسون آند جونسون ومودرنا وكيورفاك ونوفافاكس، إن أسترازينيكا سوف تنظر في الاستفادة من سلسلة توريداتها العالمية لسد بعض العجز بما في ذلك الإنتاج في الولايات المتحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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