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رئيس وزراء فرنسا يلمح لإمكانية تشديد قيود كورونا في باريس ومناطق أخرى

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رئيس وزراء فرنسا يلمح لإمكانية تشديد قيود كورونا في باريس ومناطق أخرى رئيس وزراء فرنسا يلمح لإمكانية تشديد قيود كورونا في باريس ومناطق أخرى

مصراوي Masrawy

10:33 م الخميس 25 فبراير 2021

باريس - (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن باريس من بين 20 منطقة فرنسية يحتمل أن تواجه قيودا أكثر صرامة لمكافحة اعتبارا من الأسبوع المقبل نظرا لارتفاع عدد الحالات.

وأضاف كاستكس اليوم الخميس إن تطالب الهيئات الصحية بمراقبة الوضع عن كثب في العاصمة والمقاطعات بما في ذلك أجزاء من شمال فرنسا، في الوقت الذي تسعى فيه لتجنب حدوث حالة ثالثة على مستوى البلاد.

وتابع كاستكس في مؤتمر صحفي أسبوعي في باريس "الإغلاق أداة يتعين علينا اللجوء إليها عندما لا نستطيع فعل أي شيء آخر".

وذكر كاستكس، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتأجيله وإتاحة الوقت الكافي للقاحات لتحدث تأثيرا."

وتطبق فرنسا بالفعل حظر تجول على مستوى البلاد يبدأ من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، لكن المسؤولين حذروا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد وسط بطء طرح اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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