أبها يواصل التحضير لمواجهة النصر.. والشابي يكثف التدريبات التكتيكية

★ ★ ★ ★ ★

أجرى لاعبو فريق أبها الأول لكرة القدم اليوم الخميس تدريبات لياقية مكثفة باستخدام الكرة والأقماع ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة النصر الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانياً، فرض المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي تدريبات تكتيكية وفنية متنوعة قبل أن يقسم اللاعبين إلى عدة مجموعات أدت كل منها جملاً تكتيكية خاصة للمواجهة المقبلة فيما اختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب أوقفها التونسي في عدة مناسبات لتصحيح الأخطاء.

ويأمل الفريق الأبهاوي، في تكرار نتيجة الدور الأول، عندما كسب النصر بهدف 2-1، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن مباريات الجولة 6، إضافة إلى سعيه في إيقاف سلسلة الخسائر التي يمر بها، خلال الجولات الثلاث الماضية.

ويحل فريق أبها صاحب المركز الثالث عشر على سلم الترتيب ضيفاً على نظيره النصر الثامن يوم الأحد المقبل على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض.النصر أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين