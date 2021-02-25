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غلق الدائري الأوسطي لمدة 25 يوما.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية

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غلق الدائري الأوسطي لمدة 25 يوما.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية غلق الدائري الأوسطي لمدة 25 يوما.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية

مصراوي Masrawy

10:26 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، عن غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي اتجاه البدرشين والقاهرة والعين السخنة.

وأوضحت أن الغلق يأتي في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق و الجزيرة الوسطى و البلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينه البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر.

وسيتم إجراء غلق كلي للطريق الدائري الاوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقة الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الاوسطي وذلك لمدة 25 يوم ابتداء من الساعة السادسة صباح غد الجمعة وحتى يوم الاثنين الموافق 22 مارس المقبل.

الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي:

أولا: مركبات النقل ذات الاحجام الكبيرة القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الاقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ثانيا: المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ووجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

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