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وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

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وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

مصراوي Masrawy

10:10 م الخميس 25 فبراير 2021

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء ، مساء يوم الخميس، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".

وأضافت الوكالة الرسمية أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن.

كما أشارت إلى أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود "قريبا جدا"، وأن هناك مجموعة إجراءات على الطاولة تتعلق بالمملكة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الخميس إن المكالمة الهاتفية التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع العاهل السعودي الملك سلمان يجب أن تتم "قريبا جدًا".

وأفادت بساكي للصحفيين "هناك مجموعة من الإجراءات المطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالسعودية كجزء من إعادة تقويم العلاقات الأمريكية السعودية.

ومن المتوقع أن تتزامن المكالمة مع إصدار تقرير استخباراتي أمريكي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.

وكان جو بايدن قد أعلن أنه قرأ تقرير استخبارات بلاده حول قتل الصحفي، جمال خاشقجي، مؤكدا أنه قريبا ينوي التحدث هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

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مصراوي Masrawy

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