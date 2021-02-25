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صور.. وزير يفتتح "هايبر" في أسوان بتكلفة 10 ملايين جنيه

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صور.. وزير التموين يفتتح "هايبر" في أسوان بتكلفة 10 ملايين جنيه صور.. وزير يفتتح "هايبر" في أسوان بتكلفة 10 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

09:36 م الخميس 25 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، هايبر وماركت العقاد بمدينة أسوان، والذى جرى إنشاؤه بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويقع على مساحة 600 م2، من طابقين يضم مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

كان وزير التموين بدء زيارته لمحافظة أسوان، بتفقد مصنع سكر إدفو، ومطحن وصومعة إدفو، كما تفقد الوزير هايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون، بجانب تفقد فرع الجملة الملحق به والذى يضم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يضمن توافرها بأرصدة كافية في ظل اهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى هذه السلع وتلبية احتياجات المواطنين .

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