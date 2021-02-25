لمدة 25 يوما.. الجيزة: غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي باتجاه 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy



كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين و القاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقة الكائنة أعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي وذلك لمدة 25 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 / ٢ /٢٠٢١ وحتى يوم الاثنين الموافق 22 / ٣ /٢٠٢١ .

وقالت المحافظة في بيان عاجل، يأتي ذلك في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الاسفلتيه وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة بنطاق مركز ومدينة البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي:

أولا:- (مركبات النقل ذات الأحجام الكبيرة ) القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطى اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الإقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ثانيا:- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي بمواقع الغلق الكلي وفي بداية التحويلة المرورية بمحيط منطقة الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.