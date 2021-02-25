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رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ""

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رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب" رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ""
تشمل كل تعاملاته المالية على مدى 8 سنوات

رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ

تسلم مدعو نيويورك الذين يحققون في ملفات الرئيس السابق دونالد الضريبية، إقرارات ضريبية بعد أشهر من معركة قضائية طويلة، بحسب ما أعلن متحدث اليوم (الخميس).

وأكد داني فروست المتحدث باسم مدعي منطقة مانهاتن سايروس فانس، حصول المكتب على البيانات الاثنين الماضي.

وكانت المحكمة العليا رفضت الاثنين محاولة أخيرة من محامي "ترامب"، لتجنب الكشف عن هذه الإقرارات الضريبية.

وفي نكسة لـ"ترامب"، ردّت المحكمة العليا في مطلع الأسبوع طعناً تقدّم به محامو "ترامب" وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فيدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس، الذي يطالب بها منذ أشهر.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب البيت الأبيض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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