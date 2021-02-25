إطلالات اليوم: تارا عماد أنيقة.. وريهام حجاج كاجوال

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هدى الأتربي:

طلت الفنانة هدى الأتربي بجاكيت باللوني الأسود والبيج، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- تارا عماد:

ارتدت الفنانة تارا عماد فستان باللوني الأسود والفضي، مزود بأكمام، ويتميز الفستان بوجود حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- ريهام حجاج:

ظهرت الفنانة ريهام حجاج بتيشرت باللون الرصاصي مع بنطلون الكحلي وجاكيت جينيز، واعتمدت مكياجا هادئا ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- كارمن سليمان:

تألقت الفنانة كارمن سليمان ببليزر باللون الأوف وايت ونسقت أسفله بلوزة باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وسلسلة، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

- منة فضالي:

كما ارتدت الفنانة منة فضالي سويت شيرت باللون الأوف وايت مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- ميرنا نور الدين:

أما الفنانة ميرنا نور الدين ارتدت تيشرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت خصلات شعرها منسدلة.