"هيكل" يبحث تعزيز التعاون مع رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية

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مصراوي Masrawy

كتب - مينا غالي:

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الخميس، السفير أحمد رشيد خطابى، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء سبل التعاون الإعلامى بين مصر وجامعة الدول العربية فى ظل التطور الإعلامى المتلاحق، وتضمنت المناقشات التطورات التى طرأت على الإعلام خلال الفترة الماضية.

وأوضح "هيكل" مهمة كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى ظل الدستور، وكذلك مهمة وزارة الدولة للإعلام بعد استحداثها، وقيامها بدور حكومى وسياسى لا يتداخل مع أدوار الهيئات المذكورة.

واتفق "هيكل" و"أحمد رشيد" على استمرار اللقاءات خلال الفترة القادمة تمهيدًا لعقد اجتماع وزراء الإعلام العرب.

وأشار "هيكل" إلى ضرورة أن تتضمن مناقشات وزراء الإعلام العرب أهدافًا عدة، منها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإعلام الإلكترونى والتحول الرقمى، وكيفية مواجهة الفكر المتطرف للإرهاب، والتربية الإعلامية.