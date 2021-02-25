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الاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة لكورونا وخطورة الوضع الوبائي في القارة

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الاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة لكورونا وخطورة الوضع الوبائي في القارة الاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة لكورونا وخطورة الوضع الوبائي في القارة

مصراوي Masrawy

09:45 م الخميس 25 فبراير 2021

وكالات:

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الوضع الوبائي في القارة، مؤكدًا أن "الوضع الوبائي خطير والسلالات الجديدة تثير تحديات إضافية".

وأضاف أن "الوضع الصحي في القارة ما زال خطرا جراء كورونا ويجب الإبقاء على القيود ريثما يسرع توزيع اللقاح".

وأوصى الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل بالقيود على السفر غير الضروري.

وكانت وكالة الانباء الفرنسية، نشرت اليوم، آخر التطورات المتعلقة بانتشار في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، لافتة إلى أن كورونا طويل الأمد يجب أن يمنح "أهمية قصوى" من جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في مكتبها الإقليمي بأوروبا، هانس كلوجه في مؤتمر صحافي "إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن تكون كذلك لكل السلطات الصحية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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