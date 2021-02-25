أخبار عاجلة

غدًا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفرشكر -
"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل -
حوار الإنجيلية يناقش توصيات مواجهة خطاب الكراهية -
اتصالات النواب تناقش مشاكل ضعف الإنترنت وسيستم الثانوية -
نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد -
البنتاجون: الضربة الجوية في سوريا تهدف لردع أي اعتداءات مستقبلية -
"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق -
"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية -
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح -
هيئة الدواء تطلب سحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الإعلام الكويتية تنعى الفنان "مشاري البلام"

Print
وزارة الإعلام الكويتية تنعى الفنان "مشاري البلام" وزارة الإعلام الكويتية تنعى الفنان "مشاري البلام"
بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية

وزارة الإعلام الكويتية تنعى الفنان

نعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان مشاري البلام (48 عاماً)، وأشادت بما قدمه خلال مسيرته الفنية من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجاً لدى جمهور المتابعين داخل الكويت وخارجها.

وكانت صحة الفنان الكويتي البلام قد تدهورت، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس #كورونا المستجد، وساءت حالته الصحية بسبب نقص الأكسجين في جسده.

وكتب "البلام" رسالته الأخيرة بحسب "القبس" عبر الانستغرام في تاريخ 17 فبراير الماضي قائلاً فيها: "لا تنسوني من دعائكم، والحمدلله على كل حال، وسامحوني ما قدر أرد على الاتصالات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات

بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية

"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية

أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

شبكة عيون الإخبارية