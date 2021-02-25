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"السديس" يدشن برامج الإدارة العامة للأمن السيبراني

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لحماية المواقع والتطبيقات الرقمية برئاسة الحرمين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم, برامج الإدارة العامة للأمن السيبراني.

وأطلق الخطة الإستراتيجية للإدارة بعد مواءمتها لخطة الرئاسة (2024) وإعادة تصميمها، ومشروع حماية المواقع والتطبيقات الرقمية، وصفحة الأمن السيبراني في موقع الرئاسة وتشمل التوعيات والسياسات.

ويتضمن برنامج حماية المواقع والتطبيقات الرقمية موقع الرئاسة والخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وتطبيق منجز ونظام الاتصالات الإدارية الجديد.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس برامج الإدارة العامة للأمن السيبراني رئاسة شؤون الحرمين الأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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