أخبار عاجلة

غدًا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفرشكر -
"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل -
حوار الإنجيلية يناقش توصيات مواجهة خطاب الكراهية -
اتصالات النواب تناقش مشاكل ضعف الإنترنت وسيستم الثانوية -
نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد -
البنتاجون: الضربة الجوية في سوريا تهدف لردع أي اعتداءات مستقبلية -
"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق -
"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية -
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح -
هيئة الدواء تطلب سحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

Print
القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في برقيتين عن التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق

"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق

"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية

"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

شبكة عيون الإخبارية