اتصال بين وزير الكهرباء ومجدي يعقوب لحل أزمة فاتورة الـ"650 ألف جنيه"

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال البروفيسور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه تلقى اتصالًا هاتفياً من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للتباحث بشأن عن صدور فاتورة كهرباء مستحقة على مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بقيمة 650 ألف جنيه، وما تم تداوله من أخبار خاطئة عن طلب المؤسسة إعفائها من هذه الفاتورة.

وبحسب بيان لمؤسسة مجدي يعقوب اليوم الخميس، فإن وزير الكهرباء أكد خلال الاتصال الهاتفي تقدير وزارته للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في علاج وإنقاذ حياة آلاف الأطفال، وتقدير دوره في تقديم الرعاية الطبية مجانًا دون أي مقابل، لافتًا إلى أنه يتم المحاسبة على الاستهلاك وفق أقل شريحة سعرية، بصفتها مؤسسة غير هادفة للربح.

وأوضح الوزير أنه أصدر توجيهات للشركة القابضة للكهرباء بأن توجه جزء من الميزانية المخصصة للمسؤولية المجتمعية للتبرع للمؤسسة على أن يتم خصمه من قيمة الفاتورة، تقديرا منه لدورها المهم كمؤسسة رائدة في مجال جراحات وأمراض القلب في مصر والمنطقة العربية.