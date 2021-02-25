أخبار عاجلة

"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق -
"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية -
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح -
هيئة الدواء تطلب سحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
غدًا.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "البدري فرغلي" -
روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

سوريا: مقتل 21 من داعش بقصف روسي

Print
سوريا: مقتل 21 من داعش بقصف روسي سوريا: مقتل 21 من داعش بقصف روسي

جي بي سي نيوز :-  واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية، وشنت خلال 24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة.
واستهدفت الغارات الروسية مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في حلب وحماة والرقة وباديتي ديرالزور وحمص، حيث تناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وارتفعت حصيلة قتلى عناصر التنظيم في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعاً في الضربات الجوية، يأتي ذلك في إطار الاستنزاف الكبير للروس من قبل تنظيم داعش الإرهابي، حيث يضطر الروس إلى شن عشرات الغارات وأحياناً مئات لتقتل بعضاً من عناصر التنظيم المنتشرين على مساحات شاسعة من البادية السورية، بحسب المرصد.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك!

روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك!

الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي

الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي

جعجع: السلطة الحالية في لبنان هي نفسها ما قبل 2005

جعجع: السلطة الحالية في لبنان هي نفسها ما قبل 2005

25 وفاة و 2584 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

25 وفاة و 2584 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية