سوريا: مقتل 21 من داعش بقصف روسي

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جي بي سي نيوز :- واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية، وشنت خلال 24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة.

واستهدفت الغارات الروسية مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في حلب وحماة والرقة وباديتي ديرالزور وحمص، حيث تناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وارتفعت حصيلة قتلى عناصر التنظيم في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعاً في الضربات الجوية، يأتي ذلك في إطار الاستنزاف الكبير للروس من قبل تنظيم داعش الإرهابي، حيث يضطر الروس إلى شن عشرات الغارات وأحياناً مئات لتقتل بعضاً من عناصر التنظيم المنتشرين على مساحات شاسعة من البادية السورية، بحسب المرصد.