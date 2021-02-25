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"الشياطين تلهو".. باكورة النشر المتبادل بين هيئة الكتاب وصربيا

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مصراوي Masrawy

08:54 م الخميس 25 فبراير 2021

مصراوي
أصدرت دور النشر بصربيا باكورة إنتاج التعاون المشترك مع هيئة الكتاب المصرية، هو كتاب "الشياطين تلهو" للدكتورة سهير القلماوى، باللغة الصربية، وأصدرته دار النشر
"Globosino doo ALEKSANDRIJA ".

يأتي ذلك ضمن التعاون الثقافى، بمجال النشر المتبادل بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، ودور النشر بصربيا والذى تم الاتفاق عليه عام ٢٠١٩ حين حلت ضيف شرف على معرض بلجراد الدولى للكتاب،

واستقبل عمرو الجويلى السفير المصرى بصربيا السيدة ليليان هبيانوڤيتش چوروڤيتش صاحبة دار النشر، بمكتبه بالسفارة للاحتفاء بصدور الكتاب.

يتضمن الكتاب مجموعة قصصية تصدرها كمقدمة لوحة فيلمية مستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة فى إشارة إلى عالم والجن والشياطين الذى يلف العالم السحرى للحكايات الخرافية فى ألف ليلة وليلة، والرمز الذى يلف عالمنا المعاصر من عناصر الشر والخطر الذى يحيق بواقع الحياة المعاصرة ولكسر الحواجز النفسية بين الماضى السحيق للبشرية وحاضرها.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أصدرت أيضا فى إطار هذا التعاون المشترك ثلاث كتب هى "ملكات مصر" وديوان "سوق الله"، وكتاب "صربيا فى مصرية".

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