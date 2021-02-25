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"وقع طب ساكت".. المشهد الأخير في جريمة "ميراث الغضب" بين الخال وابن الأخت بالعجوزة

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"وقع طب ساكت".. المشهد الأخير في جريمة "ميراث الغضب" بين الخال وابن الأخت بالعجوزة "وقع طب ساكت".. المشهد الأخير في جريمة "ميراث الغضب" بين الخال وابن الأخت بالعجوزة

مصراوي Masrawy

07:55 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب - محمد شعبان:

"وقع طب ساكت" هكذا انتهت مشاجرة المسن وابن الأخت في ضاحية العجوزة، والتي راح ضحيتها حارس عقار في الستينات من عمره.

ليلة البارحة، وقعت مشادة كلامية بين حارس عقار "67 سنة" وابن شقيقته "49 سنة"؛ بسبب تجدد خلاف قديم على الميراث.

سرعان ما ارتفعت وتيرة الأحداث. تطور الأمر من تراشق بالألفاظ إلى تبادل اللكمات والركلات. دقائق معدودة كانت كفيلة بسقوط المسن على الأرض فاقدًا للنطق والحركة معا.

ظن ابن الأخت أن خاله تعرض بأزمة صحية سرعان ما سيستفيق منها لكن مفتش الصحة أخبره بالحقيقة الصادمة. فارق الخال الحياة متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتجية أزمة قلبية.

انتشر رجال المباحث بمحيط الشارع محل الواقعة مع فرض كردون أمني بمحيط جثة المتوفى. تحفظ الرائد أحمد فاروق معاون مباحث العجوزة على المتهم واقتياده إلى القسم.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط، نفى حارس العقار الأربعيني تعمده قتل خاله "معملتش حاجة.. دي خناقة عادية بسبب الميراث" مختتما اعترافاته "مرة واحدة وقع على الأرض منطقش بعدها".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي استعجلت تقرير الطب الشرعي لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم.

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