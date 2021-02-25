الأمن يداهم مصنعا لإعادة تدوير مخلفات المستشفيات في أبو النمرس

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة مصنع قمامة بدون ترخيص بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها التحريات أن مالك مصنع بطريق ترعة المنصورية بشبرامنت، يعمل على إعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة ومراكز الغسيل الكلوي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المصنع، وضبط كميات كبيرة من الشاش والنفايات الطبية الخطرة وقصاصات أقمشة ملوثة وعدد من الأجولة ممتلئة بالأقطان ليعاد تصنيعها مرة أخرى، الأمر الذي يشكل خطرا على الصحة العامة.

وتم غلق وتشميع المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة تمهيدا لإعدام تلك المخلفات الخطرة.

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