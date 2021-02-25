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بسبب .. دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الصحفيين

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بسبب فيروس كورونا.. دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الصحفيين بسبب .. دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الصحفيين

مصراوي Masrawy

06:19 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

أقام سيد عباس الكاتب الصحفى بجريدة الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين والتى من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل؛ بسبب .

وذكر "عباس" في دعواه -التى حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ واختصمت نقيب الصحفيين بصفته- أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ولهذا رفضت وزارة الصحة إقامة السرادق؛ حرصًا على سلامة الصحفيين.

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ حيث تم منع التجمعات؛ حفاظًا على سلامة المواطنين فى ظل جائحة كورونا.

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مصراوي Masrawy

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