شراكة الموت.. حل لغز العثور على جثة شاب غارقا في دمائه بمدخل عقار ببولاق

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة شاب غارقا في دمائه بمدخل عقار في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة الجدة بالعثور على جثة شاب ثلاثيني بها طعنات بالجسم بمدخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

وشكل العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب فريق بحث بقيادة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش فرقة الغرب والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة.

تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، كشفت عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وسائق؛ بسبب خلافات مالية بين أحدهما والمجني عليه.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، أشارت إلى أن الضحية اشترى مركبة "توك توك" بالاشتراك مع السائق "المتهم" لكنه قرر مؤخرا بيعه دون منح الثاني نصيبه.

يوم الواقعة، استدرج السائق الضحية إلى شقة مطالبا إياه بسداد المبلغ المستحق إلا أن الأخير رفض فوقعت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل الشاب.

وتمكن النقيبان أحمد مندور وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهمين وأرشدا عن سلاح الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.