الأمن ردا على شائعة اختطاف قاصر بالصف: "خرجت للتنزه مع صديقها"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بشأن خطف فتاة بسيارة ميكروباص من أمام إحدى المدارس بمركز الصف جنوب الجيزة.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن الفتاة المشار إليها طالبة بالمرحلة الثانوية، وتم التقابل مع صديقتها (طالبة).

أمام المقدم محمد العشري رئيس مباحثالصف، أفادت الأخيرة أنها وصديقتها عقب خروجهما من المدرسة استقلت الفتاة دراجة نارية رفقة أحد الأشخاص (نجار)، وأنها خشيةً لوم أهل صديقتها لها، ادعت لهم كذبًا أنها تعرضت للاختطاف من قبل سيارة ميكروباص ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها وبمواجهتهما قررا أنهما انصرفا بغرض التنزه. وباستدعاء والد الفتاة (سائق) اتهم الأخير بتحريض ابنته القاصر على الهرب.