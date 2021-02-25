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الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل فى مدينة نصر

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الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل فى مدينة نصر الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل فى مدينة نصر

مصراوي Masrawy

06:02 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن خطف طفل بمدينة نصر.

رصدت المتابعة الامنية تداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن منشوراً تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية يتوسطهما طفل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "مُدعياً إختطافه" .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة النارية وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

وباستدعائه حضر وقرر بأنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة أحد أصدقائه سائق وأن الطفل هو نجل الأخير، وباستدعاء الأخير حضر وأيد ما سبق ونفيا صحة ما تم ادعائه على الصفحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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