مصادرة 340 طن مواد إنتاج داخل مصنع معسل "مغشوش" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 150 طن من محصول نبات التبغ المستخدم فى تصنيع المعسل، 125 طن عسل مولاس، 62 طن جلسرين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و50795 علبة معسل معدة للبيع وزنت 3 أطنان داخل مصنع أدخنة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.

وبسؤال المدير المسئول عن المصنع أقر بما أسفر عنه الضبط لانتاج المعسل المغشوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.