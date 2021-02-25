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ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل محل في المنيا

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ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل محل في المنيا ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل محل في المنيا

مصراوي Masrawy

05:37 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب علاء عمران:

تمكن قسم مباحث بمديرية أمن المنيا من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل محل في المنيا.

كان قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنيا تمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وضُبط داخل شقة تحت الإنشاء بمحل سكنه كمية بلغت (1,712,948 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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