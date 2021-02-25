"خناقة قلبت بجثة".. ميراث الغضب يودي بحياة مسن على يد ابن شقيقته بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، القبض على المتهم بقتل خاله المُسن بمنطقة العجوزة.

تلقى اللواء أيمن الجيار مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط، إشارة من مأمور قسم شرطة العجوزة بوفاة مُسن؛ إثر مشاجرة بينه وبين نجل شقيقته.

وجه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الشعراوي مفتش فرقة الوسط.

تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، توصلت إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين حارس عقار في الستينات، ونجل شقيقته الأربعيني؛ بسبب خلاف على الميراث، انتهت بوفاة الأول؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث الدقي، ومعاونه الرائد أحمد فاروق من ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.