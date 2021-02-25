علاقة عاطفية وراء ادعاء اختطاف طالبة من أمام مدرسة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اختطاف فتاة بالجيزة؛ وتبين استقلالها دراجة نارية بصحبة شخص تربطها به علاقة عاطفية.



رصدت المتابعة الأمنية تداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن خطف فتاة بسيارة ميكروباص من أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الفتاة وتبين أنها طالبة بالمرحلة الثانوية وتم التقابل مع صديقتها طالبة والتي أفادت أنها وصديقتها المذكورة عقب خروجهما من المدرسة قامت الفتاة باستقلال دارجة نارية رفقة نجار وأنها خشيةً لوم أهل صديقتها لها، ادعت لهم كذباً أنها تعرضت للاختطاف من قبل سيارة ميكروباص.

وأضافت ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التوصل الاجتماعي، أمكن ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها المذكور وبمواجهتهما قررا أنهما انصرفا بغرض التنزه، وباستدعاء والد الفتاة سائق اتهم الأخير بتحريض كريمته القاصر على الهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.