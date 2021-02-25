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حنان مطاوع بإطلالة هادئة

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حنان مطاوع بإطلالة هادئة حنان مطاوع بإطلالة هادئة

مصراوي Masrawy

12:15 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتبت- أميرة حلمي

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها على "إنستجرام"، بصور عائلية تجمعها بوالدتها وزوجها وابنتها وبعض المقربين الذين شاركوها حفل عيد ميلادها.

وظهرت حنان مطاوع، بإطلالة تتسم بالبساطة والهدوء، مرتدية بلوفر باللون الأوف وايت، وتسريحة الشعر المرفوع، وظهرت دون مكياج وبعيدة عن التكلف.

لعل آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا"، وهي دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

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