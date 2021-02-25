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لتحقيق الأرباح.. برلماني يطالب بضم "القابضة للنقل البحري" لوزارة النقل

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لتحقيق الأرباح.. برلماني يطالب بضم "القابضة للنقل البحري" لوزارة النقل لتحقيق الأرباح.. برلماني يطالب بضم "القابضة للنقل البحري" لوزارة النقل

مصراوي Masrawy

12:15 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

طالب النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة ضم تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والنهري لوزارة النقل.

وأضاف الخبيري، خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الهدف من الضم تفعيل دور الشركة وتحقيق أرباح، مؤكدا أن الهدف إعلاء المصلحة العامة للجميع، مؤكدا على أن الكل يتجرد من المصلحة الشخصية لتحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة للوطن، وهذا الأمر يهدف لتحقيق ذلك.

وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أنه تمت خلال الفترة الأخيرة نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، مؤكدا على أن هذا الأمر من شأنه منع تضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، معلنا تمسكه بهذا الأمر لتحقيق مزيد من الأرباح.

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