7 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": سُحب رعدية ورياح وضباب وتدنٍّ للرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الحدود الشمالية والشرقية والباحة وحائل وعسير والرياض والجوف).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.