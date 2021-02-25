الاتحاد الأوروبي: طرد فنزويلا ممثلتنا لديها سيعمق انعزالها

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مصراوي Masrawy

بلجيكا - (أ ش أ)

حذر الاتحاد الأوروبي، سلطات فنزويلا من أن طردها ممثلة التكتل لدى كاراكاس، إيسابيل بريليانتي بيدروسا، سيعمق انعزال البلاد.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة الإعلامية باسم مفوض التكتل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان أصدرته وأوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بأسف كبير من هذا القرار، الذي لن يؤدي إلا إلى تعميق العزل الدولي لفنزويلا، وندعو إلى مراجعته".

وأضافت "ستتمكن فنزويلا من تجاوز أزمتها المستمرة فقط عن طريق المفاوضات والحوار، الأمر الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكا به، وهذا القرار يقوضه بشكل مباشر".

وأعلنت كاراكاس، في وقت سابق اليوم أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمر بتسليم ممثلة الاتحاد الأوروبي مذكرة تعلنها شخصية غير مرغوب فيها، وذلك في إجراء تم اتخاذه ردا على عقوبات التكتل ضد البلاد.