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أكبر مدينة كندية تلغي جميع فعالياتها وسط مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا

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أكبر مدينة كندية تلغي جميع فعالياتها وسط مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا أكبر مدينة كندية تلغي جميع فعالياتها وسط مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

11:57 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كندا - (أ ش أ)

ألغت سلطات مدينة تورنتو الكندية، جميع الأحداث التي تنظمها وتسمح بها في الهواء الطلق حتى اليوم الوطني لكندا في الأول من يوليو القادم وسط أنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تتزايد مرة أخرى في المدينة.

وأعلن عمدة أكبر مدينة في كندا جون توري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "الأخبار المخيبة للآمال" "ليست أكثر متعة من تلقيها".

يأتي القرار في الوقت الذي كشفت فيه الدكتورة إيلين دي فيلا المسؤولة الطبية عن الصحة، أن رقم انتشار الفيروس في تورنتو ارتفع إلى 1.1 بعد أن بلغ 0.81 مؤخرًا في الأسبوع الماضي، قائلة "هذا يعني أنه في الوقت الحالي في تورنتو، تؤدي كل حالة جديدة من (كوفيد-19) إلى ظهور أكثر من حالة جديدة واحدة.. وهذا يعني أن وباءنا في وضع يسمح له بالنمو مرة أخرى.. هذا ليس المكان الذي نريد أن نكون فيه".

وأوضحت دي فيلا إن عدد حالات كورونا التي تم فحصها إيجابية لمتغير في تورنتو في الوقت الحالي يبلغ 710 حالات، ارتفاعًا من 511 حالة حتى يوم الاثنين، موضحة أن هناك أيضا 72 حالة مؤكدة لسلالات كورونا جديدة في تورنتو.

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