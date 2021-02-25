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انتشار الشبورة وغياب الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس بداية الأسبوع المقبل

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انتشار الشبورة وغياب الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس بداية الأسبوع المقبل انتشار الشبورة وغياب الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس بداية الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

12:08 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من السبت المقبل وحتى الثلاثاء 2 مارس.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

السبت 27 فبراير:
- شبوة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الأحد 28 فبراير:
- شبوة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الاثنين 1 مارس:
- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الثلاثاء 3 مارس:
- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

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