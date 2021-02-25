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"عطية" يبحث مع مجلس "محامين جنوب القاهرة" ضوابط العمل والمخصصات المالية

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"عطية" يبحث مع مجلس "محامين جنوب القاهرة" ضوابط العمل والمخصصات المالية "عطية" يبحث مع مجلس "محامين جنوب القاهرة" ضوابط العمل والمخصصات المالية

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11:49 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، الأربعاء، مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين وذلك بعد انتهاء انتخابات نقابة جنوب القاهرة الفرعية وانتخاب المجلس بكامله.

وثمن وفد النقابة الفرعية العمل الذي قام به النقيب العام بشأن إجراء انتخابات النقابات الفرعية بشفافية وحيدة.

وتطرق المجلس للموضوعات المتعلقة بنقابة جنوب القاهرة لدى النقابة العامة، وعلى رأسها المخصصات المالية التي تعين نقابة جنوب القاهرة على حسن أداء دورها المهني والخدمي على حد سواء وكذا الملفات التي سبق عرضها على النقيب العام.

ومن المقرر أن يصدر قرارات من النقيب العام بشأنها وكذا وضع ضوابط المرحلة القادمة في العمل بين النقابة العامة ونقابة جنوب القاهرة بصفة خاصة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بصفة عامة.

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