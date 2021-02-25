بعد انتهاء موجة الصقيع.. إعادة تشغيل خطوط أنابيب النفط في تكساس

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واشنطن -(د ب أ)

أعادت شركات خطوط أنابيب النفط في ولاية تكساس الأمريكية تشغيل أغلب الخطوط لنقل 3 ملايين برميل يوميا تقريبا، بعد فترة اضطراب نتيجة موجة الصقيع التي ضربت الولاية وأصابت قطاع إنتاج ونقل وتكرير النفط في الولاية بالشلل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لمؤسسة وود ماكينزي للاستشارات القول إن أغلب خطوط الأنابيب التي تنقل النفط الخام من الحقول إلى مصافي التكرير أو موانئ التصدير، بما في ذلك شبكة خطوط سي واي التابعة لشركة إنتربرايز بروداكتس بارتنرز، عادت إلى العمل بصورة شبه طبيعية منذ 19 فبراير الحالي.

ومن الخطوط الأخرى التي تضررت من موجة تساقط الثلوج في الولاية خلال الأسبوع الماضي، ماركت لينك وبريدج تكس وكاكتوس وكاتكوس2.

وذكرت بلومبرج أن قطاع النفط في ولاية تكساس استعاد عافيته بعد حالة الشلل التي أصيب بها نتيجة أسوأ موجة طقس بارد تتعرض لها الولاية في تاريخها، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1ر1 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الحكومية.

وكان القطاع قد تعرض لخسارة مماثلة عندما ضرب الإعصار لورا خليج المكسيك في أغسطس الماضي.