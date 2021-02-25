أخبار عاجلة

دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بعد انتهاء موجة الصقيع.. إعادة تشغيل خطوط أنابيب النفط في تكساس

Print
بعد انتهاء موجة الصقيع.. إعادة تشغيل خطوط أنابيب النفط في تكساس بعد انتهاء موجة الصقيع.. إعادة تشغيل خطوط أنابيب النفط في تكساس

مصراوي Masrawy

11:30 م الأربعاء 24 فبراير 2021

واشنطن -(د ب أ)

أعادت شركات خطوط أنابيب النفط في ولاية تكساس الأمريكية تشغيل أغلب الخطوط لنقل 3 ملايين برميل يوميا تقريبا، بعد فترة اضطراب نتيجة موجة الصقيع التي ضربت الولاية وأصابت قطاع إنتاج ونقل وتكرير النفط في الولاية بالشلل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لمؤسسة وود ماكينزي للاستشارات القول إن أغلب خطوط الأنابيب التي تنقل النفط الخام من الحقول إلى مصافي التكرير أو موانئ التصدير، بما في ذلك خطوط سي واي التابعة لشركة إنتربرايز بروداكتس بارتنرز، عادت إلى العمل بصورة شبه طبيعية منذ 19 فبراير الحالي.

ومن الخطوط الأخرى التي تضررت من موجة تساقط الثلوج في الولاية خلال الأسبوع الماضي، ماركت لينك وبريدج تكس وكاكتوس وكاتكوس2.

وذكرت بلومبرج أن قطاع النفط في ولاية تكساس استعاد عافيته بعد حالة الشلل التي أصيب بها نتيجة أسوأ موجة طقس بارد تتعرض لها الولاية في تاريخها، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1ر1 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الحكومية.

وكان القطاع قد تعرض لخسارة مماثلة عندما ضرب الإعصار لورا خليج المكسيك في أغسطس الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية