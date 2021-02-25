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ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

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ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي

تغلب برشلونة على ضيفه إلتشي بثلاثية نظيفة، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لبرشلونة في الدقيقتين 48 و68، فيما تكفل بتسجيل الهدف الثالث زميله جوردي ألبا في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

وبهدفيه اليوم، رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفاً وفك شراكته لصدارة ترتيب الهدافين مع الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد صاحب الـ16 هدفاً.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث مقلصاً الفارق مع الوصيف ريال مدريد (52 نقطة) إلى نقطتين، ومع المتصدر أتلتيكو مدريد (55 نقطة) إلى 5 نقاط، في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 21 في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الليغا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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