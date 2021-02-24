حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبات عدم الإبلاغ عن الزوجات الأخرى

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات حال عد الالتزام بإبلاغ الزوجة الجديدة عن الزوجات الأخرى، على النحو التالي:

- الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.

- للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.

- من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.

- يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا.

- إقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.