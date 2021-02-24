أخبار عاجلة

دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أزمة المحتوى مع أستراليا.. "فيسبوك" يستثمر مليار دولار في صناعة الأخبار

Print
بعد أزمة المحتوى مع أستراليا.. "فيسبوك" يستثمر مليار دولار في صناعة الأخبار بعد أزمة المحتوى مع أستراليا.. "فيسبوك" يستثمر مليار دولار في صناعة الأخبار
أسوة بقرار مماثل من "جوجل"

بعد أزمة المحتوى مع أستراليا..

تعهدت شركة فيسبوك، اليوم (الأربعاء)، باستثمار ما لا يقل عن مليار دولار في صناعة الأخبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد أيام من مواجهة رفيعة المستوى مع الأسترالية بشأن الدفع للمنافذ مقابل المحتوى.

ويأتي التزام "فيسبوك" بصناعة الأخبار في أعقاب استثمار "جوجل" مليار دولار العام الماضي، حيث يخضع عمالقة التكنولوجيا للتدقيق بشأن نموذج أعمالهم، وكذلك انتشار المعلومات المضللة على نظامهم الأساسي، وفقاً لـ"رويترز".

وأعاد "فيسبوك" أمس صفحات الأخبار الأسترالية، منهياً تعتيماً غير مسبوق دام أسبوعاً بعد انتزاع تنازلات من الحكومة بشأن قانون مقترح يتطلب من عمالقة التكنولوجيا دفع أموال لشركات الإعلام التقليدية مقابل محتواها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية